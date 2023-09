Alice in Borderland: Netflix rinnova la serie per una Stagione 3, ecco il teaser

È ufficiale: Netflix ha rinnovato per una terza stagione Alice in Borderland, serie thriller fantascientifica. I fan della serie si erano accorti già ieri che la piattaforma aveva diffuso una serie di indizi tramite dei brevi teaser alludendo a un possibile rinnovo per un'altra stagione. Nella notte è arrivato il teaser di annuncio vero e proprio.

In occasione della conferenza APOS sull'industria dell'intrattenimento e dei media tenutasi a Bali, in Indonesia, il vicepresidente di Netflix per i contenuti in Asia e Pacifico, Minyoung Kim, ha ufficializzato la notizia annunciando il rinnovo durante un discorso dal palco.

Dopo il debutto della seconda stagione nel dicembre 2022, Alice in Borderland è diventato il titolo giapponese più visto di sempre su Netflix, anche includendo i titoli anime. È balzato nella Top 10 in oltre 90 Paesi, conquistando il primo posto in 17 di essi, e ha totalizzato 200 milioni di ore di visione in tutto il mondo.

Con Kento Yamazaki e Tao Tsuchiya che riprenderanno i loro ruoli di Arisu e Usagi nella terza stagione, Netflix afferma che i fan potranno assistere all'evoluzione dei loro personaggi nel paesaggio sempre pericoloso di Borderland. Anche il regista Shinsuke Sato continuerà a dirigere la serie, assicurandosi che mantenga l'intensità e l'estetica che l'hanno contraddistinta finora.

Basato sull'omonimo manga di Haro Aso, Alice in Borderland segue la storia di Arisu che viene trasportato in un universo parallelo in cui deve giocare e vincere dei giochi per rimanere in vita. I giochi sono divisi in quattro categorie rappresentate dai semi di un mazzo di carte da gioco.

La seconda stagione ha introdotto altri membri del cast, tra cui Tomohisa Yamashita nel ruolo del "Re del Club" Kyuma, Yuri Tsunematsu nel ruolo di Heiya, Hayato Isomura nel ruolo di Banda, Kai Inowaki nel ruolo di Matsushita, Katsuya Maiguma nel ruolo di Yaba e Honami Sato nel ruolo di Kotoko. Su queste pagine trovate la recensione di Alice in Borderland 2.

L'ultima stagione si è conclusa con un cliffhanger che coinvolgeva la carta Joker, dando adito a molte speculazioni da parte dei fan sull'imminente terza stagione.