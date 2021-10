Alice in Borderland, quando arriverà la stagione 2 su Netflix? Ecco cosa sappiamo

Mentre il mondo si sta facendo conquistare da Squid Game, la serie coreana che sta dominando la Top 10 di Netflix, un'altra produzione orientale è andata alla grande alla sua uscita sulla piattaforma: Alice in Borderland. Ma la seconda stagione quando arriverà?

Basato sull'omonimo manga di Haro Aso, l'adattamento Netflix di Alice in Borderland targato Shinsuke Sato, che di trasposizioni di anime qualcosa ne sa (tra le altre cose, Shinsuke Sato è stato scelto per dirigere il live-action di My Hero Academia), era arrivato sulla piattaforma lo scorso dicembre, guadagnandosi rispettivamente un 83% e un 93% di gradimento da parte di critica e pubblico.

A distanza di sole due settimane dal suo debutto, inoltre, Alice in Borderland ha ricevuto il rinnovo ufficiale per una seconda stagione, il che potrebbe far pensare che non manchi molto all'arrivo dei nuovi episodi.

Tuttavia, sembra che le riprese della nuova stagione siano partite solo negli ultimi mesi, e stando ai casting call per le comparse nello show che si possono leggere sul sito della compagnia di produzione, queste andranno avanti ancora per tutto il 2021.

Ciò vuol dire che difficilmente la seconda stagione di Alice in Borderland potrà approdare su Netflix prima di tarda primavera 2022 (pensate a tutta la fase di post-produzione), se non addirittura autunno/inverno dello stesso anno, magari per allinearsi al periodo d'uscita della prima.

Rimaniamo comunque in attesa di aggiornamenti. Intanto, qui potete trovare la nostra recensione di Alice in Borderland.