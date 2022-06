Alice in Borderline: Netflix annuncia sei nuovi personaggi per la Stagione 2

Dopo l'annuncio del ritorno di Alice in Borderline, ecco arrivare anche i nuovissimi nomi che entreranno a far parte del cast della seconda stagione della serie giapponese. Il primo capitolo dello show giapponese è arrivato su Netflix il 10 Dicembre 2020, e due anni dopo siamo finalmente pronti ad accogliere il suo seguito.

Secondo Anime News Network, i nuovi membri del cast per la seconda stagione dello show includono Yuri Tsunematsu nel ruolo di Heiya, Tomohisa Yamashita nel ruolo di Kyuma (alias King of Clubs), Hayato Isomura nel ruolo di Banda, Kai Inowaki nel ruolo di Matsushita, Katsuya Maiguma nel ruolo di Yaba e Honami Sato nel ruolo di Kotoko.

Alice In Borderland è basato sull'omonimo manga. La storia segue Arisu Ryohei, uno studente liceale giapponese che viene trasportato in un mondo parallelo del Giappone dove lui e gli altri che sono stati trasportati si sfidano in molteplici giochi tra la vita e la morte per sopravvivere. La prima stagione dello show è stata distribuita nel 2020, con i suoi primi otto episodi.

Ad aiutare la serie a risalire nell'indice di gradimento della piattaforma è stato sicuramente l'arrivo di Squid Game nel corso dell'anno passato, che ha riacceso l'interesse dei fan occidentali verso prodotti provenienti da Corea e Giappone. In effetti la somiglianza con Squid Game c'è in parte nel concetto di base. Nello show un ex studente universitario senza lavoro, Arisu, trova improvvisamente in una Tokyo desolata. Qui il ragazzo è obbligato a competere con i suoi amici in giochi pericolosi per la sopravvivenza.

Siete pronti per la seconda stagione di Alice in Borderline? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo Netflix darà vita a un gioco ispirato a Squid Game.