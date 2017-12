Alice Eve entra nel cast della seconda stagione di Marvel's Iron Fist!

Con le riprese ai nastri di partenza, sembra che il cast della seconda stagione di Iron Fist inizi a formarsi ogni giorno di più. Ed oggi, infatti, possiamo annunciare una new entry.

Variety conferma che l'attrice Alice Eve (Star Trek - Into Darkness) è salita a bordo del progetto prodotto da Netflix e dai Marvel Studios in un ruolo, al momento, avvolto nel più totale mistero. Ovviamente i fan stanno speculando sulla possibilità che l'attrice possa interpretare un'alleata di Danny Rand (Finn Jones) oppure una sua nemica.

Secondo gli ultimi report, per esempio, la villain principale di questa seconda stagione potrebbe essere Lady Gorgon. Il personaggio è affiliato principalmente con l'organizzazione criminale nota come La Mano - apparsa sia in Daredevil che in Iron Fist, oltre che nella miniserie The Defenders -, sebbene è possibile che venga riadattata per il piccolo schermo.

Jones riprenderà il ruolo di Rand/Iron Fist all'interno della seconda stagione e, oltre alla Eve, ritroveremo anche Jessica Henwick (Colleen Wing), Tom Pelphrey (Ward Meachum), Jessica Stroup (Joy Meachum) e Sacha Dhawan (Davos).

Raven Metzner ha sostituito Scott Buck - che era impegnato con il superflop Inhumans - come showrunner della nuova stagione; dovrebbe approdare su Netflix entro il 2019.