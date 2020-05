Alicia Keys apparirà nella nuova serie Amazon sugli eroi del coronavirus

Il primo episodio di Regular Heroes approderà oggi su Amazon Prime Video e sarà introdotto dalla cantante Alicia Keys. La docu-serie indagherà le vicende di alcune delle persone che stanno combattendo e lavorando contro la attuale pandemia di coronavirus con il loro impegno quotidiano, cosa che li rende appunto degli "eroi regolari".

Nel primo episodio, appunto, proprio Alicia Keys ha potuto gettare la luce dei riflettori sulle storia di Trevor Henry, Burnell Cotlon, e Athena Hayley e sui loro personali sacrifici in questo periodo di emergenza sanitaria globale. Oltre a questo, la Keys ha anche avuto l'opportunità di cantare una nuova canzone composta appositamente per la serie, dal titolo Good Job. Le prossime puntate, così come chi avrà l'onore di introdurle succedendo alla Keys, verranno annunciate prossimamente.

"Si tratta di uno show fantastico e veramente genuino", ha dichiarato Alicia Keys. "Sono felice di sapere che questa serie non solo supporterà, ma darà spazio alla gente incredibile come Trevor, Burnell e Hayley. Loro sono gli unici a cui battiamo le mani ogni sera a New York verso le 7 di sera. Sono tutti eroi. E sono orgogliosa di poterli celebrare".

Anche il capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke, ha omaggiato la serie e le persone che la compongono: "Siamo molto orgogliosi di celebrare le persone che ogni giorno cercano di migliorare le vite di altre e delle loro comunità. Questa serie è ispirata a quegli individui che hanno dato veramente tutto per questa causa ogni giorno dell'anno ma specialmente in questa situazione di crisi senza precedenti. Sono veramente dei modelli da seguire e non vediamo l'ora di mostrare tutte le loro storie agli abbonati di Prime Video di tutto il mondo".

Come detto, Regular Heroes ha esordito oggi negli Stati Uniti (in Italia arriverà il 12 maggio prossimo).