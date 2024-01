Alien, nuovi aggiornamenti dalla serie tv: qual è l'approccio di Noah Hawley

Il 2024 sarà un anno molto interessante per i fan di Alien che potranno assaporare nuovi progetti legati al franchise. Oltre al film di Fede Álvarez, Alien: Romulus, è in procinto di iniziare la produzione la serie televisiva Alien, realizzata da Noah Hawley, sulla quale sono pervenute novità dall'attore David Rysdahl.

Intervistato da TV Insider, Rysdahl ha raccontato in che modo si sta lavorando al primo progetto di Alien che porterà gli xenomorfi in tv, collegandola alla serie Fargo, scritta proprio da Hawley. Sono tante le new entry nel cast di Alien e tra loro non mancherà proprio David Rysdahl.



"Noah sta facendo qualcosa di simile a quello che ha fatto con Fargo. Prendendo il DNA di qualcosa, ciò che affronta Fargo e ciò che affronta Alien a livello primordiale, attraverso la lente di Noah e poi costruendo da lì... Credo che la gente ne sarà felice" ha spiegato Rysdahl, che ha partecipato attivamente alla quinta stagione di Fargo in un ruolo chiave. E proprio Fargo può essere un esempio calzante per i fan di Alien; la serie ha un rapporto molto speciale con il film dei fratelli Coen del 1996.



Il modo in cui Fargo intreccia magnificamente le dinamiche narrative partendo dal materiale di base, il lungometraggio con Frances McDormand, può ingolosire i fan di Alien, che sperano di poter assistere ad un lavoro simile di Noah Hawley per quanto concerne il franchise creato da Ridley Scott alla fine degli anni '70.



In attesa di scoprire qualcosa in più sulla serie, Ridley Scott ha visto Alien Romulus, in uscita nel 2024.