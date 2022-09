Alien arriva per la prima volta sulla Terra nelle immagini inedite della serie tv di FX!

Un primo concept art tratto dalla serie di Alien sviluppata da Noah Hawley per il network FX ambientata nell'universo narrativo creato da Alien di Ridley Scott mostra il letale Xenomorfo prima volta sul pianeta Terra.

La serie tv di Alien è stata annunciata qualche tempo fa e nel corso dei mesi le informazioni emerse sono state limitate, ma costanti: Noah Hawley ha confermato che la storia si sarebbe svolta totalmente sulla Terra, e ora grazie al portale AVP Galaxy i fan possono dare un primo sguardo al mondo creato per la serie di Alien: si tratta di una serie di concept art che mostrano lo Xenomorfo sulla Terra, con un'astronave schiantata e un gran numero di uova pronte a schiudersi. Da queste immagini si può dedurre che la storia della serie vedrà una nave spaziale portare suo malgrado gli Xenomorfi sulla Terra, scatenando l'orrore. Per vedere le immagini, cliccate sul link della fonte che trovate in calce all'articolo.

Ricordiamo che la produzione della serie di Noah Hawley deve ancora iniziare: nonostante le sceneggiature per gli episodi siano state già complete, le riprese molto probabilmente partiranno il prossimo anno. Le informazioni sono ancora poche, ma è stato confermato che la storia avrà luogo prima del ritorno di Ripley e che l'atmosfera sarà un mix tra il film horror claustrofobico di Ridley Scott e l'action frenetico del suo sequel Aliens di James Cameron, uscito nel 1986.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.