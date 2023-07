Alien, l'attesissima serie live-action avrà nel cast due star di Black Mirror

Se da un lato il film di Alien ha concluso le riprese da pochissimi giorni, dall'altro c'è Noah Hawley che sta iniziando a elaborare la nuova serie del franchise prodotta da FX. Lo show, annunciato diversi anni fa e finalmente entrato in pre-produzione, ha accolto altri attori nel cast, tra cui due star apparse nella serie antologica Black Mirror.

Secondo Deadline, Alex Lawther e Samuel Blenkin si sono uniti al cast della serie di Alien come personaggi principali. Lawther, che ha anche recitato in The End of the F * cking World di Netflix, interpreterà un soldato di nome CJ, il protagonista maschile dello show. Blenkin interpreta un CEO di nome Boy Kavalier, un altro personaggio principale. I nuovi membri del cast includono anche Essie David e Adarsh Gourav.

Prima dell'inizio della produzione questa settimana, era stato rivelato solo un membro del cast della serie Alien. Sydney Chandler, vista in Pistol e Don't Worry Darling, era stata infatti annunciata come la protagonista della serie, ma l'attrice è un membro del SAG-AFTRA, il sindacato attori attualmente in sciopero e attualmente non fa più parte della produzione proprio a causa dello sciopero.

La serie di Alien di Noah Hawley è un prequel del primo film del franchise ed è ambientata decenni prima del primo incontro extra-terrestre della Ripley di Sigourney Weaver.

La storia di Alien scritta da Hawley è anche la prima del franchise ad essere ambientata sul pianeta Terra, piuttosto che su una nave o un pianeta lontano. "È la prima storia del franchise di Alien che si svolge sulla Terra. Si svolge sul nostro pianeta, verso la fine di questo secolo in cui ci troviamo attualmente - tra 70 o poco più anni da oggi", ha dichiarato il CEO di FX John Landgraf. "Spero che si percepirà la fedeltà al franchise che i fan amano, ma anche una coraggiosa e originale reinvenzione di quel franchise".

"Ambientarlo sulla Terra è davvero interessante", ha continuato. "Dobbiamo pensare al futuro del pianeta in termini di ambiente, governance, tecnologia e creare e progettare una versione del pianeta nel futuro... Noah vuole farlo in modo distintivo e originale".