Alien, boss di FX annuncia le riprese: i lavori sulla serie tv partiranno 'molto presto'!

Diversi mesi dopo aver svelato la timeline ufficiale della serie tv di Alien, FX ha confermato in queste ore quando inizieranno le riprese del nuovo capitolo della saga horror/sci-fi creata da Ridley Scott col cult del 1979.

Il boss di FX John Landgraf ha dichiarato, durante la sua presentazione alla Television Critics Association, che le riprese della serie TV ambientata nel mondo di Alien inizieranno presto: la serie segnerà il debutto sul piccolo schermo per la longeva saga sul piccolo schermo, che negli anni si è diramata in sei film (inclusi Prometheus e Covenant) nonché in numerosi videogiochi, romanzi e fumetti, e per la prima volta racconterà una storia ambientata sulla Terra.

Secondo quanto riferito, la serie TV (ancora senza titolo) cercherà di mescolare l'orrore viscerale e claustrofobico dell'originale film di Ridley Scott all'azione frenetica del sequel Aliens di James Cameron, uscito nel 1986. Le informazioni note finora sono pochissime, ma è stato confermato che la storia si svolgerà prima del ritorno di Ripley e non includerà alcun personaggio apparso in precedenza nel franchise cinematografico.

Con le riprese quasi pronte a partire, dunque, aspettatevi nuovi aggiornamenti sul cast in arrivo nelle prossime settimane. Per altri contenuti vi ricordiamo che Ridley Scott sta lavorando anche ad una serie tv sequel di Blade Runner: intitolata Blade Runner 2099, lo show seguirà gli eventi di Blade Runner 2049 ma racconterà una storia diversa e sarà pubblicata in esclusiva da Prime Video.