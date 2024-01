Alien: il cast della serie di Noah Hawley continua a crescere, tutte le new entry

Gli aggiornamenti su Alien continuano, e in queste ore è stato confermato che l'attesissima prima serie tv live-action della celebre saga horror ha accolto nella suo cast tanti nuovi arrivati.

Come segnalato da Deadline, infatti, il cast della serie Alien di FX continua a crescere, con l’attore Moe Bar-El (The Peripheral) che si è unito alla produzione nel ruolo di un personaggio ricorrente. Inoltre, il magazine fornisce maggiori informazioni su molti dei personaggi già confermati, e che saranno i protagonisti di una storia che sappiamo essere “ambientata in un periodo precedente alle avventure di Ripley di Sigourney Weaver, con una trama ambientata per la prima sulla Terra a circa 70 anni nel futuro rispetto al nostro presente”.

Sydney Chandler è la protagonista di Alien di FX nei panni di Wendy, che si dice sia “un ibrido, un meta-umano che ha il cervello e la coscienza di un bambino ma il corpo di un adulto”. Vale anche la pena notare che Deadline rivela che il personaggio di Timothy Olyphant sarà “Kirsh, un sintetico che funge da mentore e allenatore per Wendy."

La serie non ha ancora una data d'uscita, ma dovrebbe arrivare nel corso 2025 e in Italia la vedremo presumibilmente su Disney+. Ricordiamo che nel 2024, più precisamente il 14 agosto, uscirà invece Alien: Romulus di Fede Alvarez, nuovo film della saga.