Alien: quanto è stato coinvolto Ridley Scott nella serie tv di Noah Hawley?

Ora che le riprese della serie TV su Alien sono pronte per ricominciare, resta da chiedersi se Ridley Scott sia coinvolto nel progetto di Noah Hawley, e in che misura. A rispondere è proprio quest'ultimo.

"Voglio dire, i Coen sono coinvolti in Fargo?" ha scherzato Hawley, ricordato anche per Lucy in the Sky, Legion, The Alibi e Bones (a cui si aggiungono svariati romanzi). "Diamo che ho avuto molte conversazioni con Ridley. Scott Free Production è impegnata nella realizzazione", mentre "Ridley è stato un collaboratore straordinario, nella misura in cui io riesca a captare tutti i suoi pensieri, i suoi processi, le sue decisioni e tutte le cose che ha imparato. Cerco di tenerlo al corrente, di inviargli il materiale. Soltanto così può sentirsi rispettato e incluso. Ma lui sta realizzando anche moltissime altre cose", ed ecco spiegato il suo coinvolgimento parziale.

Di certo, le novità non mancheranno. "Ho pensato che la saga di Alien è sempre stata intrappolata in un'astronave" ha aggiunto in un'intervista precedente. "Allora, mi sono detto: perché non cambiare le carte in tavola? Ambientare la storia sulla Terra mi ha dato moltissimi spunti di riflessioni: per esempio, a che punto siamo, con la tecnologia? E soprattutto: l'umanità merita davvero di sopravvivere? Spunti perfetti per avviare una serie TV".

La data di pubblicazione è ancora ignota, ma, ora che le riprese sono riniziate, confidiamo di assistere al progetto il prima possibile. La finestra d'uscita più probabile coincide col 2025. Per approfondire l'argomento, ecco tutto quello che sappiamo sulla serie TV di Alien.