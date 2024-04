Alien: grosse novità sulla serie tv, tra cast, riprese e possibile data d'uscita

La serie tv di Alien sarà il prossimo appuntamento con il celebre franchise fanta-horror dopo l'atteso film Alien: Romulus, e nelle ultime ore sono emersi importanti aggiornamenti sulla produzione dello show Hulu/Disney+ sviluppato da Noah Hawley.

Grazie a Deadline sappiamo infatti che la star di Foundation Sandra Yi Sencindiver si è unita alla serie di FX, le cui riprese riprenderanno nei prossimi giorni in Tailandia. Prodotta da Ridley Scott, la serie prequel sarà ambientata verso la fine di questo secolo (gli osservatori del franchise stimano che la data sia qualche anno prima di Prometheus e circa trent'anni prima del film originale di Scott), e sarà il primo progetto della serie ad avere luogo sulla Terra: la trama dovrebbe essere legata alla nascita della famigerata Weyland-Yutani Corporation e la corsa tra le società per creare una nuova vita androide.

La serie avrà come protagonisti Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Adarsh Gourav, Kit Young, Timothy Olyphant, David Rysdahl, Babou Cessay, Erana James, Lily Newmark e Adrian Edmonson. Comprendiamo che Sencindiver apparirà in diversi episodi e interpreterà un membro senior della Weyland-Yutani Corporation, che tornerà anche nelle future stagioni di Alien qualora la serie dovesse ottenere il rinnovo.

Per il momento non esiste una data di lancio per la serie di Alien, ma con le riprese che dovrebbero continuare fino all’estate il 2025 sembrerebbe una scommessa logica. Lo show ha dovuto interrompere le riprese per un periodo l'anno scorso a causa degli scioperi di Hollywood.

