Alien, Noah Hawley ha parlato con Ridley Scott: 'La serie non è collegata a Prometheus'

L'attesissima prima serie tv live-action della saga di Alien è sviluppata dall'acclamato autore di Fargo Noah Hawley, che ha recentemente avuto modo di parlare del progetto in una nuova intervista promozionale con The Hollywood Reporter.

Come sappiamo, la serie tv di Alien sarà ambientata circa 70 anni nel futuro rispetto al nostro presente, il che vuol dire che i suoi eventi avranno luogo diverso tempo prima rispetto al primo Alien di Ridley Scott, che è a sua volta ambientato nell'anno 2122. Tuttavia la saga ha già avuto due film prequel, vale a dire Prometheus del 2012 e Alien: Covenant del 2017, entrambi diretti da Ridley Scott, - che si svolgono più vicino alla sequenza temporale scelta da Noah Hawley per la sua serie tv, sebbene l'autore abbia chiarito che non ci saranno collegamenti con queste opere.

"Ridley e io abbiamo parlato di questo aspetto, così come di molti, molti altri elementi della serie tv", ha dichiarato Noah Hawley. "Per me questa 'forma di vita perfetta' - come è stata descritta nel primo film - è il prodotto di milioni di anni di evoluzione che alla fine hanno creato questa creatura che potrebbe esistere da chissà quanto tempo, là fuori nello spazio. L’idea che, a un certo punto, sia stata un’arma biologica creata pochi anni prima, è intrinsecamente poco utile per me. E inoltre Ridley ha reso la tecnologia di Prometheus e Covenant migliaia di anni più avanzata rispetto a quella retro che si vede in Alien e Aliens, e che personalmente preferisco. Ho fatto questa scelta, la serie non avrà ologrammi né super-tecnologie."

La serie Alien di Noah Hawley ha interrotto la produzione ad agosto a causa dello sciopero del SAG-AFTRA, ma le riprese riprenderanno presto in Tailandia. Il cast comprende Essie Davis, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Sydney Chandler, Adarsh Gourav, Timothy Olyphant e David Rysdahl.