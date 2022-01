Alien, Noah Hawley sulla serie tv: 'Procede lentamente, ma alla grande'

Siamo ancora in attesa di una finestra di lancio per la serie di Alien, ma nel frattempo Noah Hawley ci parla un po' dello show e ci rassicura: sta procedendo tutto per il meglio, anche se un po' lentamente...

Durante una recente intervista, infatti, il creatore di Fargo e uomo a capo del progetto ha fornito un update sui progressi della produzione della serie di Alien: "Sta andando alla grande. Lentamente, purtroppo, vista la portata dello show. Ma ormai so come si fa a reinventare qualcosa".

Lo show, racconta infatti "è ambientato sulla Terra, nel futuro. In questo momento, lo descriverei come un Edison vs Westinghouse vs Tesla. Qualcuno monopolizzerà l'elettricità, solo non sappiamo chi sarà..." e aggiunge "Nei film abbiamo la Weyland-Yutani Corporation che sta chiaramente sviluppando delle intelligenze artificiali, ma cosa accadrebbe se ci fossero altre compagnie che stanno cercando di guardare in maniera differente all'immortalità, con dei potenziamenti meccanici (come i cyborg) o download trasumani? Quali di queste tecnologie avrà la meglio?"

In precedenza Ridley Scott aveva affermato che la serie di Alien non avrebbe potuto competere con l'originale, ma più che competere, Hawley sembra interessato a portarne avanti l'eredità, specialmente a livello tematico: "Alien è una storia affascinante perché non è solo un film di mostri. Si tratta di restare intrappolati in un passato primordiale, di intelligenza artificiale del futuro, ed entrambi stanno cercando di ucciderci... E come ha detto Sigourney Weaver nel secondo film 'Io non so proprio quale specie sia peggiore. Loro però non li vedi fregarsi l'uno con l'altro per una sporca percentuale!'"

"Anche se lo show andasse a comporre il 60% della fetta horror action del pianeta, c'è ancora quel 40% in cui dobbiamo chiederci 'Di che stiamo parlando, sotto la superficie?'. Tematicamente deve essere interessante. Ti rende più umile poter avere a che fare con l'iconografia di questo mondo" conclude il produttore.