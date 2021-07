Alien, Noah Hawley svela i primi dettagli sulla serie TV: 'Ripley non ci sarà'

Dopo l'annuncio arrivato a sorpresa lo scorso dicembre durante il Disney Investor Day, Noah Hawley ha finalmente svelato i primi dettagli sull'attesa serie TV di Alien sviluppata da FX per Hulu, e dunque in arrivo in Italia tramite il catalogo Star di Disney+.

"Sembra che il futuro mi riserverà una serie di Alien per FX, che riprenderà quel franchise e quei fantastici film di Ridley Scott, James Cameron e David Fincher" ha confermato il creatore di Legion e Fargo a in un'intervista rilasciata a Vanity Fair. "Sono dei monster movie incredibili, ma non riguardano solo i mostri. Parlano dell'umanità intrappolata tra il nostro passato primordiale e parassitario e il nostro futuro di intelligenza artificiale, ed entrambi stanno cercando di ucciderci. Ci sono esseri umani che non possono andare avanti e non possono tornare indietro. Quindi la trovo una questione davvero interessante.

L'autore ha poi confermato l'assenza di Sigourney Weaver, iconica protagonista della saga originale, dato che Ripley non sarà presente nella serie: "Non è una storia di Ripley. Lei è uno dei più grandi personaggi di tutti i tempi, e penso che la sua storia sia stata raccontata in maniera piuttosto perfetta, e non voglio incasinarla. È una storia ambientata anche sulla Terra. Le storie di aliene prevedono sempre delle persone intrappolate, in una prigione o in un'astronave. Ho pensato che sarebbe stato interessante alzare un po' la posta in gioco e chiedersi 'Cosa succederebbe se non riuscissero a contenerlo?', in modo che fosse più immediata."

"In un certo senso è anche una storia sulla diseguaglianza. Nella mia versione, vedrete anche le persone che mandano gli altri a fare il lavoro sporco", ha aggiunto infine Hawleye, riferendosi probabilmente ai pezzi grossi della Weyland-Yutani Corporation, l'organizzazione che amministra le coloniea al di fuori del Sistema Solare ed è ossessionata dall'utilizzare gli Xenomorfi come armi biologiche. "Quindi si vedrà cosa succede quando la diseguaglianza contro cui stiamo lottando non viene risolta. Se noi come società non riusciamo a capire come sostenerci a vicenda e diffondere la ricchezza, allora cosa ci accadrà."

Voi cosa ne pensate del progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, Hawley ha anche parlato della quinta stagione di Fargo.