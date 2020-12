Alien, Noah Hawley torna sull'ipotesi di una serie tv: 'Se ne parla, ma nessun impegno'

Da ormai qualche anno si rincorrono periodicamente voci su una serie tv tratta dal franchise cinematografico Alien, con a capo del progetto Noah Hawley, creatore e produttore di Fargo. Quest'ultimo, dopo aver confessato il suo scetticismo nei mesi scorsi, ha recentemente rivelato a Digital Spy che non sarebbe sorpreso se la cosa si concretizzasse.

Non ci sono novità significative al riguardo, diciamolo subito, ma secondo Hawley l'acquisizione di Fox da parte di Disney potrebbe favorire una svolta positiva. "So che c'è uno sforzo per rimescolare le cose, e so che, come in ogni studio, c'è un grande desiderio di sfruttare al meglio il catalogo a disposizione, quindi non sarei sorpreso di vedere qualcosa del genere."

In ogni caso, ha continuato lo showrunner e sceneggiatore, non si è parlato concretamente di una serie tv su Alien negli ultimi tempi. "Sai, ci sono delle conversazioni di tanto in tanto, ma non ho preso nessun impegno" ha spiegato Noah Hawley. "Non siamo per niente in quella fase."

Il creatore di Fargo, lo scorso ottobre, aveva definito Alien una saga "sull'umanità al suo peggio. C'è questo momento nel secondo film in cui Sigurney Weaver dice: Non so quale specie sia peggiore."

Per altri approfondimenti sul lavoro di Noah Hawley, rimandiamo alle nostre prime impressioni sulla stagione 4 di Fargo.