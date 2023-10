Alien, nuove anticipazioni sulla serie da Noah Hawley: 'L'umanità merita di sopravvivere?'

La saga di Alien sta tornando più forte che mai, e dopo le prime informazioni sulla trama di Alien: Romulus, il nuovo film diretto da Fede Alvarez, in queste ore è toccato a Noah Hawley fornite alcune anticipazioni sulla sua attesissima serie tv di Alien.

Durante una recente apparizione all'Austin Film Festival, il creatore di Fargo e Legion ha parlato della scelta di ambientare la serie tv di Alien sulla Terra:

"Per un film di due ore la cosa è semplice, parti dall'impostazione iniziale e poi ti chiedi: 'questi personaggi sopravviveranno?' Ma le cose cambiano quando stai realizzando una serie tv, non puoi sostenerla solo con quella domanda. 'Sopravviveranno?', non basta più. Anche se riempi la tua storia con un 60% del miglior horror d'azione televisivo mai visto prima, avrai comunque un altro 40% da riempire, non so se mi spiego. Ho pensato che la saga di Alien è sempre stata intrappolata in un'astronave, oppure in una prigione o cose così. Allora mi sono detto, perché non fare qualcosa di diverso, stavolta? Ambientare la storia sulla Terra mi ha dato l'opportunità di riflettere su altre questioni: ad esempio, dove siamo da un punto di vista tecnologico? A che punto siamo arrivati? E poi la domanda che la fantascienza tende sempre a porre: l'umanità merita di sopravvivere? Mi sono sembrati dei punti di partenza davvero interessanti per una serie tv".

La serie tv di Alien non ha ancor una data d'uscita, ma trattandosi di una produzione FX si presume che in Italia uscirà in esclusiva su Disney+. Vi terremo aggiornati.