Alien, Ridley Scott rivela quanti episodi avrà la serie FX

Si parla da tempo della serie Alien prodotta da FX per Hulu, attesa per il 2023: lo show era stato criticato dal padre del franchise Ridley Scott, che in questi giorni però ha fornito informazioni rilevanti sulla stagione di debutto della serie.

Il celebre regista britannico ha infatti rivelato in un'intervista alla BBC che "sono in fase di scrittura sia l'episodio pilota che la bibbia, che potrebbe tradursi in 8-10 ore di show".

Non si tratta della sceneggiatura vera e propria della serie: la bibbia è uno strumento che racchiude nei dettagli tutta la storia che si intende raccontare, una sorta di piccola enciclopedia dell'universo narrativo dello show che rappresenta un utile supporto per il lavoro della writing room.

Ciò che è più interessante di questa rivelazione è proprio l'autore. Infatti, qualche settimana fa Ridley Scott aveva criticato Alien di Noah Hawley con un commento decisamente tranchant: "Non sarà mai come l'originale". Dato il suo ruolo da "padre" della serie cinematografica di Alien, è possibile che la produzione lo abbia avvicinato dopo le suddette dichiarazioni?

Entrando nel dettaglio della rivelazione di Scott, l'indicazione della durata tra le 8 e 10 ore si allinea a quella della maggior parte delle produzioni seriali principali degli ultimi anni. Ciò significa che la serie, che andrà in onda su un network commerciale, potrebbe svilupparsi in circa 10-13 episodi, un numero che sarà definito in una fase più avanzata della scrittura.

Nel frattempo, sono state diffuse anche le descrizioni dei personaggi di Alien, un passaggio che da il via ai casting con i quali verranno selezionati gli attori.