Alien oltre Romulus: tutto quello che sappiamo sulla serie tv in uscita nel 2025

La saga di Alien ripartirà con Alien: Romulus, film di Fede Alvarez in uscita ad agosto prossimo, ma questo nuovo capitolo sarà solo il primo passo nel rilancio del franchise targato Disney, dato che nel 2025 arriverà anche la serie tv live-action di Alien.

La serie tv è creata da Noah Hawley, l'acclamato sceneggiatore di Fargo e Legion di FX, ed è prodotta da Ridley Scott, il regista del film originale del 1979 che ha dato il via all'iconico franchise. Scott è sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, e alcune voci parlano anche di una possibile regia dell'episodio pilota, come avvenuto per l'acclamata serie di fantascienza Raised by Wolves di HBO.

Il cast è composto dalla star di Don't Worry Darling Sydney Chandler e Alex Lawther di The End of the F*cking World e Black Mirror nei ruoli dei protagonisti, con la prima che interpreterà un soldato di nome CJ. Insieme a loro ci saranno anche Samuel Blenkin (Black Mirror) nel ruolo di un CEO di nome Boy Kavalier; Essie Davis (Miss Fisher's Murder Mysteries, The Babadook) nel ruolo di Dame Silvia; e Adarsh Gourav (The White Tiger, Extrapolations) nel ruolo di un personaggio chiamato Slightly. Infine Kit Young di Shadow and Bone, che è stato scelto subito prima che la produzione venisse interrotta a causa dello sciopero del SAG-AFTRA lo scorso anno, interpreterà un personaggio chiamato Tootles.

La trama della serie tv di Alien è attualmente sconosciuta, ma Noah Hawley ha confermato che 'non sarà una storia di Ripley' e che, per la prima volta, sarà ambientata sulla Terra, e non a bordo di una nave spaziale sperduta nello spazio o su un pianeta alieno. Un altro dettaglio relativo alla trama è che la storia porrà l'accento sul capitalismo e sulle aziende che cercano di massimizzare l'uso dell'intelligenza artificiale e della tecnologia per prolungare l'esistenza umana.

Alien è pensata per avere più stagioni, ma al momento non sappiamo quando usciranno i primi episodi: il piano attuale è per una distribuzione 'nella prima parte del 2025', ovviamente in streaming in esclusiva su Disney+.

