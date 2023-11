Alien: tutto quello che sappiamo sulla serie tv Disney+

Svelata la timeline della serie Alien di FX, rimangono ancora molti punti interrogativi sul futuro show. Ecco quello che sappiamo sulla serie.

Innanzitutto, la serie uscirà quasi sicuramente su Disney+, almeno qui in Italia. Per quanto riguarda la data d’uscita, le certezze sono davvero poche. Nel 2021, Noah Hawley, sceneggiatore, menzionò la possibilità che la serie uscisse nel 2023. Considerato che il 2023 è quasi giunto alla conclusione, possiamo dire che Alien non vedrà la luce prima della fine del 2024, dato che lo show deve ancora iniziare le riprese, anche se non è esclusa un’accelerata in seguito alla conclusione degli scioperi WGA e SAG-AFTRA. Al momento non è prevista una data d’uscita neanche per il trailer. Per il cast ci sono più certezze, tra i nomi abbiamo: Sydney Chandler sarà la protagonista di Alien, Essie Davis, Alex Lawther, Samuel Blenkin e Adarsh Gourav.

A livello di ambientazione, Hawley ha dichiarato che la serie si svolgerà sul pianeta terra. Una discreta novità considerato che, se escluso Alien Vs Predator, sarebbe la prima volta che la saga mette piede sulla terra, appagando finalmente il desiderio dei fan di vedere la versione del nostro pianeta nell’universo di Alien.

Rimaniamo in attesa di novità, nella speranza che la conclusione degli scioperi velocizzi la realizzazione della serie.