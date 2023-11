Alien, la serie non tradirà lo spirito della saga: la promessa dello showrunner

Quando si tratta di grandi saghe cinematografiche, la maggior parte hanno ottenuto l'onore di ottenere anche un adattamento seriale. Il franchise di Alien, però, è la prima volta che ottiene una serie tv capace di esplorare questo mondo che dovrebbe arrivare nel 2025.

Dopo che una star di Fargo si è aggiunta al cast di Alien, finalmente si sono riuscite ad ottenere qualche succulenta indiscrezione riguardo la storia che gli episodi avranno intenzione di raccontare. La curiosità dei fan riguarda, principalmente, i temi che la serie deciderà di affrontare e come questi, con molta probabilità, influenzeranno l'intero universo di Alien. Rispetto ad altri franchise Alien ha una identità unica che difficilmente potrà essere replicata in altre importanti saghe.

"La realtà è che, quando arrivi al dunque, ci sono tre marchi di fantascienza - Star Trek, Star Wars e Alien - e ognuno di loro ha un aspetto completamente unico. Non confonderesti mai Star Trek con Alien, o Star Wars per Star Trek" ha commentato Noah Hawley, showrunner della serie. "Ho parlato con FX di Alien per molti anni. Mi hanno dato fiducia nel mio processo creativo e nell'idea. (...) Penso: 'Bene, cosa ho provato mentre lo guardavo?' E poi, cerco di creare quelle sensazioni nel pubblico raccontando loro una storia completamente diversa" ha concluso lo showrunner.

Anche Timothy Olyphant è entrato ufficialmente nel cast di Alien. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!