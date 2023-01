Alien: la serie sviluppata da Noah Hawley è entrata in pre-produzione

Nel corso del panel FX organizzato durante i TCA 2023, è stato annunciato che la già confermata serie su Alien sviluppata da Noah Hawley è entrata finalmente in pre-produzione e che gli script sono stati ultimati. In questo momento, lo sceneggiatore sta procedendo ai diversi meeting, tra cui quello con lo scenografo, per far partire i lavori.

Il presidente di FX John Landgraf ha rivelato che lo showrunner Noah Hawley si sta incontrando con lo scenografo della serie. Ha inoltre aggiunto che Hawley sta attualmente lavorando anche alla quinta stagione di Fargo, ma che successivamente si dedicherà alle riprese di Alien.

La serie è stata annunciata ufficialmente lo scorso dicembre come prequel durante l'Investor's Day della Disney e le riprese dovrebbero avere luogo quest'anno. Con l'arrivo di questi aggiornamenti promettenti, i fan possono aspettarsi presto ulteriori dettagli sul progetto. La serie Alien, attualmente senza titolo, è stata scritta da Hawley e prodotta dal regista del capitolo originale della saga, Ridley Scott.

Quella di Hawley è la prima serie televisiva ambientata in questo universo. Anche se i dettagli sulla trama sono scarsi, si prevede che la serie avrà un tono simile a quello dei primi due film del franchise. Lo showrunner ha già anticipato che la serie sarà ambientata sulla "Terra del futuro". Ha inoltre descritto la situazione come "Edison contro Westinghouse contro Tesla. Qualcuno monopolizzerà l'elettricità. Solo che non sappiamo chi sarà...".

Collegandosi ai film, lo showrunner ha paragonato queste aziende alla "Weyland-Yutani Corporation, che sta chiaramente sviluppando l'intelligenza artificiale, ma se ci fossero altre aziende che cercano di guardare all'immortalità in modo diverso, con potenziamenti cyborg o download transumani? Quale di queste tecnologie vincerà?".

Parallelamente, Disney ha anche dato il via libera alla produzione di un nuovo film della saga di Alien, probabilmente slegato dai precedenti prequel di Ridley Scott ma comunque prodotto da quest'ultimo.