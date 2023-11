Alien, la serie tv ingrana la quinta: tante new entry nel cast dello spin-off

La serie tv di Alien creata da Noah Hawley si sta preparando ad entrare nel vivo della produzione, e in queste ore sono state annunciate tantissime new entry nel cast di attori.

Come rivela un nuovo rapporto, il nuovo capitolo del franchise di Alien nato dal film originale di Ridley Scott ha rimpinguato il proprio cast con tantissimi attori e attrici di supporto, tra i quali Babou Ceesay (Guerrilla, Damilola), Jonathan Ajayi (Wonder Woman 1984, Noughts and Crosses), Erana James (Uproar, The Wilds), Lily Newmark (Pin Cushion, Sex Education), Diêm Camille (Washington Black , Alex Rider 3) e Adrian Edmondson (Guerra e pace, Una spia tra amici): purtroppo, i dettagli sui loro ruoli non sono stati rivelati al momento.

Ricordiamo che la serie tv di Alien è descritto come un prequel ambientato a circa 70 anni di distanza dal (nostro) futuro, diversi anni prima della storia di Ripley di Sigourney Weaver. La storia sarà la prima in assoluto ambientata sulla Terra. "La speranza è che il pubblico possa sentirsi a casa in questo nuovo capitolo, che allo stesso tempo ha l'obiettivo di reinventare il franchise e aggiungere qualcosa di originale", ha commentato lo showrunner Noah Hawley, famoso per i successi di Legion e Fargo.

A proposito di Fargo, il cast di Alien comprende anche Timothy Olyphant, oltre ai protagonisti Sydnee Chandler, Alex Lawther nel ruolo di CJ, Samuel Blenkin nel ruolo di Boy Kavalier, Essie Davis nel ruolo di Dame Silvia e Adarsh Gourav nel ruolo di Slightly.