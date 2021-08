Alien, la serie tv di Noah Hawley arriverà probabilmente nel 2023

Manca più di un anno all’uscita della serie tv Alien targata FX creata da Noah Hawley (Fargo), almeno secondo il capo di FX Networks John Landgraf che ha aggiornato sullo stadio dei lavori durante la presentazione dei progetti in fase di sviluppo.

Parlando durante il tour stampa della Television Critics Association, Landgraf ha affermato che la serie, basata sul mondo creato da Ridley Scott e in seguito da James Cameron, è molto espansiva da realizzare.

“Sarà bestiale. Sono ottimista sul fatto che possa andare in onda nel 2023…Siamo già immersi in questo progetto, ma è un esercizio gigantesco di costruzione del mondo" ha detto Landgraf.

La serie sarà la prima proprietà di "Alien" ad essere ambientata sulla Terra e viene annunciata come una miscela di elementi del film originale del regista Ridley Scott del 1979 e del seguito più ricco d'azione di James Cameron del 1986. Landgraf non ha ancora fornito dettagli sulla trama, ma in precedenza ha affermato che la serie è "ambientata non troppo lontano nel nostro futuro".

Sebbene non siano stati condivisi dettagli oltre all'ambientazione, Noah Hawley aveva precedentemente affermato che lo show non ruoterà attorno a Ripley, interpretata da Sigourney Weaver.



“È uno dei grandi personaggi di tutti i tempi”, ha detto a Vanity Fair il mese scorso. "Penso che la storia sia stata raccontata abbastanza perfettamente e non voglio scherzarci sopra".



La serie tv di Alien era stata annunciata alla fine dell'anno scorso, i tempi di produzione con la pandemia in corso si sono fatti più lunghi, ci sarà quindi da aspettare ancora un po' prima di vedere il prossimo capitolo del franchise.