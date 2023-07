Alien, la serie TV verrà girata senza i membri SAG-AFTRA secondo un rumor

Lo sciopero degli sceneggiatori ha rallentato Hollywood, perciò non sorprende che a risentirne sia anche la serie FX su Alien: in particolare, un reportage Variety rivela che il progetto comporterà non soltanto la presenza di soltanto due membri Sdel sindacato AG-AFTRA, ma anche, in un futuro prossimo, l'aggiramento di questi ultimi.

Al momento, la produzione include alcuni membri SAG-AFTRA e altri Equity, ma la peculiare natura dello show permetterebbe di svolgere le riprese anche in loro assenza. Era il giugno 2023 quando SAG approvò l'autorizzazione per lo sciopero degli attori.

Cosa aspettarci dalla serie TV? "È ambientato sulla Terra, in uno scenario futuro" ha dichiarato Noah Hawley, showrunner della serie. "In un certo senso, lo definirei come Edison versus Westinghouse versus Tesla: qualcuno sta per monopolizzare l'elettricità. Semplicemente, non sappiamo di cosa si tratti... Nel film abbiamo questa Weyland-Yutani Corporation, che sta sviluppando un'intelligenza artificiale; ma cosa succederebbe se esistessero altre società che guardano all'immortalità secondo una prospettiva differente, magari attraverso cyborg o download transumani? Quale tecnologia vincerà?".

Ha inoltre aggiunto: "Alien è una storia affascinante perché non parla soltanto di mostri; parla di come ciascuno di noi sia intrappolato tra il passato primordiale e l'intelligenza del futuro prossimo, dove entrambe le estremità del continuum tentano di ucciderci... Come disse Sigourney Weaver nel secondo film, 'Non so quale specie sia peggiore. Almeno non si fottono a vicenda per una stupida percentuale'. Anche lo show rientrata nel 60% degli horror-action migliori del pianeta, però, resta ancora un 40% in cui chiederci: 'Di cosa stiamo parlando, in fin dei conti?'. L'imperativo è trovare un tema interessante. Avere a che fare con l'iconografia attuale... sì, risulta a dir poco umiliante".

Le informazioni sulla trama sono ancora scarse, ma sappiamo che Sydney Chandler sarà la protagonista della serie TV su Alien.