Alien: la serie tv sullo xenomorfo si farà? Il creatore di Fargo è scettico

Noah Hawley è tornato a sorprendere con l'ambiziosa quarta stagione di Fargo, ma ha voluto ricordare anche il suo mancato coinvolgimento in una serie tv che potrebbe conquistare qualsiasi fan di Alien.

Il rumor sull'espansione del franchise grazie ad una serie tv dedicata risalgono ad un paio di anni fa, ma le discussioni sul progetto ebbero vita breve, come dichiara a Collider Hawley, inizialmente designato come showrunner a capo della serie:

"Qualche anno fa, FX mi chiese cosa ne pensavo dell'idea. E sapete, ne abbiamo discusso, ma senza grandi risultati. Ovviamente l'idea di Alien in Tv non sembra essersi concretizzata. È una grande storia, quei due film originali sono sicuramente iconici, ma per il momento non me ne sto occupando".

Un vero peccato, vista la bravura dimostrata dallo sceneggiatore. A questo punto è possibile che la serie sia ancora in fase embrionale o che sia stata messa in pausa in cerca di nuove idee. Lo stesso Hawley aveva rivelato la visione che avrebbe adottato se fosse stato coinvolto:

"In un certo senso Alien è completamente all'opposto di Star Trek. Rappresenta il peggio dell'umanità. C'è un momento nel secondo film in cui Sigourney dice 'Non so quale specie sia peggiore... almeno loro non si tradiscono a vicenda solo per un guadagno'. [...] Penso che potrebbe essere interessante espandere la questione, se dovessi fare qualcosa per la televisione e avessi dieci ore a disposizione. Anche se ci sono molte scene d'azione che occupano ad esempio due ore, ti restano comunque otto ore. Quindi, di cosa dovrebbe parlare la serie? È ciò che ho provato a dire ai produttori. Come per Legion, l'esercizio da svolgere è: elimini tutto ciò che riguarda i supereroi e provi a capire se quel che resta è comunque una bella serie. Di cosa parla la serie? Togliamo Alien e vediamo che succede. Quali sono i temi, chi sono i personaggi e qual è il dramma umano che c'è dietro? Alla fine reintroduciamo gli alieni e ci siamo. Sarebbe grandioso: avresti non solo una grtande storia drammatica, ma anche gli alieni!".

Un'idea interessante per evitare di rendere il tutto una semplice storia horror a base di alieni. Cosa ne pensate? L'idea di un Alien televisivo vi aggrada? Intanto Ridley Scott ha parlato del nuovo Alien e anche Katherine Waterson sarebbe pronta a tornare.