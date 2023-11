Alien, una star di Fargo si aggiunge al cast della serie!

Oggi, 28 Novembre, è arrivata la notizia dell'entrata di Timothy Olyphant nella serie Alien Alien di Noah Hawley, che tutto il mondo sta aspettando. Ma sempre oggi arriva il nome di un altro attore che si aggiunge al cast ufficiale. Di chi si tratta? Spoiler: lo abbiamo già visto in Fargo.

Si tratta di David Rysdhal, l'attore che in Fargo interpreta Wayne Lyon. L'attore, 36enne, compare anche in The Revival, No Exit, Nine Days e, più recentemente, in Oppenheimer di Christopher Nolan.

Il cast ufficiale della serie su Alien sarà composto dunque da: Timothy Olyphant, David Rysdhal, Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Kit Young, Essie David e chissà quanti altri attori/attrici ancora non annunciati.

Oltre al cast ufficiale, quali altri informazioni abbiamo sulla serie Alien di Noah Hawley? La serie uscirà su Disney+, non uscirà prima del 2024 e si svolgerà sul pianeta terra. Queste sono le poche, ma essenziali, informazioni che si riescono a reperire al momento. Non resta dunque che rimanere in allerta di prossime informazioni al riguardo.

Quanto attendete la serie Alien di Noah Hawley? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Ma soprattutto: quanto attendente la presenza di David Rysdhal nella serie? Anche qui, condividete con noi la vostra opinione!