Alien, svelata la timeline della serie FX: Ripley non ci sarà

Qualche tempo fa Noah Hawley ci ha dato aggiornamenti sullo status dello sviluppo della serie tv di Alien, rivelando anche qualcosa in più al riguardo, ma quest'oggi scopriamo quando esattamente sarà ambientata, e che di certo non rivedremo Ripley.

Si è fatto un gran parlare della serie tv di Alien prodotta da FX, ma finora sappiamo molto poco di ciò che vedremo sul piccolo schermo.

Abbiamo tuttavia alcune descrizioni dei personaggi di Alien, e durante i TCA i produttori esecutivi di FX hanno svelato anche qualcosa in più sulla sua ambientazione, e se rivedremo o meno alcuni dei personaggi preferiti dagli spettatori.

"Ci saranno alcune grandi sorprese in arrivo per il pubblico" ha anticipato John Landgraf, Chairman di FX "Alien è ambientato prima di Ripley. È la prima storia ambientata sulla terra nel franchise di Alien. Quindi si verifica sul nostro pianeta. Proprio verso la fine di questo secolo, siamo più o meno a 70 anni da ora"

E se ve lo state chiedendo, no, non avremo modo di rivedere alcun volto noto del franchise cinematografico: "E Ripley non sarà parte dello show, né lo saranno gli altri personaggi di Alien oltre allo stesso alieno" conclude infatti Landgraf.

Chissà, dunque cosa ci aspetta... E voi, che ne pensate? Avete hype per il progetto? Fateci sapere nei commenti.