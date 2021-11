Alien, ecco svelate le descrizioni dei personaggi della serie sviluppata da FX

Continuano ad arrivare aggiornamenti sulla nuova serie TV di Alien prodotta da FX per Hulu. Creato da Noah Hawley, lo show ha subito ricevuto commenti negativi da Ridley Scott, che ha dichiarato che non sarà mai come il film originale del 1979. Abbiamo adesso ricevuto alcune descrizioni dei protagonisti da Gli Illuminerdi. Scopriamole.

Secondo quanto raccontato, tra i protagonisti avremo Hermit, un medico dell'esercito sui trent'anni, che ha un fratello bloccato nel corpo di una donna di nome Wendy. Per il ruolo di Hermit sembra che la produzione sia alla ricerca di un attore come l'irlandese Domhnall Gleeson. Chissà, probabilmente sarà proprio lui a vestirne i panni.

Nella trama leggiamo che Hermit era convinto di aver perso sua sorella in un esperimento, ma probabilmente la sua coscienza è stata trasferita da qualche altra parte. In questo caso sembra che si stia cercando una star che abbia esperienza con l'azione, magari Danai Gurira di Black Panther, che sarebbe il prototipo ideale per il ruolo.

La serie è in lavorazione da quasi un anno, e adesso è ora di trovare e svelare chi saranno coloro che interpreteranno i fratelli protagonisti, che costituiscono un nucleo piuttosto interessante da cui partire nello show.

Alien uscirà nel 2023, e partirà dagli ultimi due film della saga cinematografica, pur allontanandosene. Noi, ovviamente, attendiamo notizie sui casting.