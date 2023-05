Alien: Sydney Chandler sarà la protagonista della serie sviluppata da Noah Hawley

Dopo la conferma dell'entrata in pre-produzione della serie Alien sviluppata da Noah Hawley per FX, Variety ha confermato che Sydney Chandler è entrata nel cast in un ruolo da protagonista. La giovane attrice, classe 1996, si è fatta notare negli ultimi tempi per i suoi ruoli nel film Don't Worry Darling e nella serie Pistol diretta da Danny Boyle.

I dettagli sulla trama e sui personaggi del progetto, annunciato per la prima volta nel dicembre 2020, sono tenuti sotto stretto riserbo. L'unico dettaglio confermato è che la serie si svolgerà sulla Terra in un futuro non troppo lontano.

Il ruolo vedrà la Chandler collaborare ancora con la rete FX, visto che in precedenza aveva debuttato nella succitata serie limitata Pistol di Danny Boyle, che raccontava la storia della leggendaria band dei Sex Pistols. La Chandler interpretava il ruolo di Chrissie Hynde dei Pretenders. Tra gli altri ruoli dell'attrice figurano il film Don't Worry Darling e la serie di Facebook Watch SKAM Austin. È inoltre prevista la sua partecipazione alla prossima serie Apple TV+ Sugar al fianco di Colin Farrell.

Si tratta dell'aggiornamento più importante da diversi mesi a questa parte per la serie Alien di Hawley. Di recente, John Landgraf, capo di FX, aveva dichiarato che lo show avrebbe iniziato la sua produzione "quest'anno" durante il press tour della Televison Critics Association del 2023 lo scorso a gennaio.

"Credo che questo fine settimana si stia incontrando ad Austin con il suo progettista di produzione per preparare le riprese di quest'anno, dopo aver completato la quinta stagione di 'Fargo'", aveva dichiarato Landgraf. Ha anche confermato che, proprio come per il film reboot di Fede Alvarez, il personaggio di Ellen Ripley non sarà presente nella serie, che si concentrerà invece su personaggi completamente nuovi. Hawley sta scrivendo e producendo la serie con il suo marchio 26 Keys.

Noah Hawley è celebre per aver creato la serie Fargo, ispirata al film cult dei fratelli Coen, e per la serie Legion, tratta dai fumetti Marvel. Entrambe le serie sono state sviluppate per FX.