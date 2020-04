Alien, ecco la terrificante statua dello xenomorfo a grandezza naturale

Sognate da sempre di avere una statua gigante di Alien che possa spaventare tutti i vostri ospiti? Allora i vostri desideri potrebbero diventare realtà grazie agli artisti di Hollywood Collectibles Group.

Dopo la mascherina Facehugger, fondamentale di questi tempi, la statua si propone come oggetto da collezione definitivo per i fan. Si tratta ovviamente di un' edizione limitata, visto che per il momento verranno prodotti soltanto 150 modelli, ciascuno dei quali dipinto a mano. Come è possibile vedere nelle immagini più in basso il design originale sembra essere stato fedelmente rappresentato in ogni minimo dettaglio: dalle vertebre nella coda alla cassa toracica, passando per la lucentezza del cranio tipicamente allungato.

La statua è alta più di 2 metri e costerà 7.999 dollari. Nella costruzione sono stati utilizzati vetroresina e altri materiali misti. Purtroppo le condizioni di consegna prevedono la spedizione sul solo territorio americano. Nella descrizione su BigBadToyStore, sito dal quale è possibile effettuare il preorder, si legge:

"Dall'originale Alien del 1979 e basato sul design di H.R. Giger, Hollywood Collectibles Group presenta la statua Big Chap a grandezza naturale. Scrupolosamente ricreato da professionisti degli effetti speciali di Alien con meticolosa cura per il dettaglio, la terrificante presenza dello xenomorfo è stata catturata alla perfezione! Per assicurare autenticità, la maggior parte dei componenti del corpo derivano dagli stampi che sono stati usati per creare il costume originale del film".

Non male, vero? Per tornare ad immergervi nelle atmosfere del film originale vi consigliamo l'Everycult di Alien, in attesa del vociferato nuovo sequel di Alien.