Alien: anche Timothy Olyphant nel cast della serie tv di Noah Hawley

Le riprese della serie tv di Alien stanno per ricominciare dopo lo stop causato dagli scioperi di Hollywood, e in queste ore è arrivata la conferma ufficiale di un grande ed illustre ingresso nel cast della produzione: la star di The Mandalorian e Justified Timothy Olyphant.

I dettagli sul suo personaggio non sono stati divulgati in via ufficiale, ma per Deadline Timothy Olyphant in Alien interpreterà Kirsh, un sintetico che funge da mentore e allenatore per la protagonista Wendy, interpretata da Sydney Chandler, che è sua volta un ibrido, un metaumano che ha il cervello e la coscienza di un bambino ma il corpo di un adulto. Oltre a Chandler, Olyphant si unisce un cast principale che, come riportato in precedenza, include anche Alex Lawther nei panni di un soldato di nome CJ, Samuel Blenkin nei panni di Boy Kavalier, il CEO di una grossa compagnia, e Essie Davis nei panni di Dame Silvia, Adarsh Gourav nei panni di Slightly e Kit Young nei panni di Tootles.

Prodotta esecutivamente da Ridley Scott, la serie tv di Alien è ambientata in un periodo precedente alla Ripley di Sigourney Weaver e sarà la prima storia della saga ambientata sulla Terra, circa 70 anni nel futuro. La produzione dello spettacolo è iniziata in Tailandia il 19 luglio, quattro giorni dopo l'inizio dello sciopero degli attori, senza i membri della SAG-AFTRA, inclusa Chandler. Le riprese sono continuate per più di un mese con il cast affiliato al sindacato Equity British, e ora riprenderanno a gennaio 2024.

Nel corso della sua carriera, Timothy Olyphant è stato una star di punta di FX negli ultimi quindici anni: oltre ad essere stato il protagonista della serie Justified - ruolo che ha riprese nel recente sequel Justified: City Primeval - ha avuto un ruolo ricorrente nella quarta stagione di Fargo, sempre firmata da Noah Hawley ed è apparso come personaggio regolare nella seconda stagione di Damages. Alien sarà il suo grande ritorno nella fantascienza dopo le apparizioni nelle serie tv Disney+ The Mandalorian e The Book of Boba Fett.