Alien, le ultime novità sul cast faranno felici i fan di Tenebre e Ossa di Netflix

Oltre al nuovo film su Alien di Fede Alvarez, è in lavorazione anche una serie televisiva scritta e prodotta da Noah Hawley, stimato autore di show come Fargo e Legion, e che arriverà prossimamente in streaming sui canali di FX. I nuovi aggiornamenti in materia di casting faranno sicuramente felici tutti i fan della serie Netflix Tenebre e Ossa.

Qualche mese dopo l'ingresso nel cast di due star di Black Mirror, la serie Alien vedrà anche la partecipazione di Kit Young nel ruolo di un personaggio chiamato Tootles, vissuto diversi decenni prima degli eventi del film originale del 1979, secondo quanto riportato da Deadline.

Young è noto appunto per aver interpretato Jesper Fahey in Tenebre e Ossa di Netflix. L'attore ha raggiunto un grande successo grazie alla serie fantasy e molti critici e fan lo hanno definito uno dei suoi migliori interpreti. Young fa ancora parte della serie, ma un ruolo di primo piano in un franchise leggendario come quello di Alien gli farà sicuramente fare un passo avanti in carriera.

Young apparirà insieme a Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Adarsh Gourav e Samuel Blenkin. Mentre sono stati forniti i nomi dei personaggi, poco è stato rivelato sulle loro professioni o sul loro ruolo nella storia. Inoltre, non è chiaro se la serie sarà ambientata durante gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant (2017), dato che entrambi i film si svolgono anni dopo.

Ciò che è chiaro è la diversa direzione che Noah Hawley vuole dare al franchise. Lo showrunner e produttore esecutivo ha dichiarato a Deadline che la serie Alien non metterà in discussione i personaggi consolidati, ma si concentrerà invece sulle questioni sociali all'interno del mondo creato da Ridley Scott.

"Si tratta di un'umanità intrappolata tra il nostro passato primordiale e parassitario e il nostro futuro fatto di intelligenza artificiale, ed entrambi cercano di ucciderci", ha spiegato Hawley. "Qui ci sono esseri umani che non possono andare avanti e non possono tornare indietro. [La serie esaminerà] la disuguaglianza, contrapponendo le persone che vanno a fare il lavoro sporco a quelle che le mandano".