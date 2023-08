Alien v Predator, la serie tv esiste ma Disney non vuole pubblicarla? Parla Shinji Aramaki

Shinji Aramaki, regista della mitologica serie tv animata Alien vs Predator, dopo anni di rumor e mezze verità ha confermato che il progetto esiste davvero e che è già pronto per essere distribuito, ma è attualmente bloccato dalla Disney.

L'aggiornamento è stato condiviso questo fine settimana all'Otakon, dove Aramaki è stato ospitato in un panel: durante l'intervento, l'autore ha mostrato degli screenshot e disegni della serie di Aliens vs Predator, risalenti addirittura al 2015, e ha svelato ai presenti il titolo provvisorio della serie tv animata: Alien vs Predator: Annihilation. Durante la sua apparizione all'Otakon, Aramaki ha detto ai fan che la serie è composta da 10 episodi, con la storia ambientatoasu un'enorme nave utilizzata per l'immigrazione.

L'autore però non ha potuto diramare altri dettagli, e ha ammesso di non sapere se l'anime Alien vs Predator vedrà mai la luce: questo perché, come potete, il progetto crossover è nato originariamente alla 20th Century Fox ed è sparito dai radar dopo che, nel 2019, la Disney ha acquisito la Fox e tutte le sue IP. Non è dato sapere al momento se The Walt Disney Company abbia dei piani per Alien vs Predator, ma chissà che il rinnovato interesse di Disney+ per gli anime e il successo che prodotti simili come Star War Vision hanno ottenuto sulla piattaforma non possa giocare a favore della serie di Arakami.

Vi ricordiamo che il franchise di Predator è rinato con la saga prequel di Prey, disponibile in esclusiva proprio su Disney+, mentre quella di Alien è pronta a tornare con il nuovo film Alien di Fede Alvarez.