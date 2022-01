Alien, Weta Workshop si occuperà degli effetti speciali della serie FX

I fan di Alien non vedono l’ora di vedere la nuovissima serie TV di Noah Hawley sviluppata da FX per Hulu. Mentre i lavori procedono ci giungono nuove informazioni riguardo agli effetti speciali dello show che sarebbero stati affidati a Weta.

Il sito Alien vs. Predator Galaxy riporta la notizia che Weta Workshop è entrata a far parte del progetto per fornire gli effetti visivi per l'iconico xenomorfo. Tuttavia il sito sottolinea che non sono sicuri di quanto il lavoro nello show sarà pratico o digitale, anche se ovviamente Weta è in grado di gestire entrambi gli effetti tra Weta Digital e Weta Workshop, con una filiale che gestisce gli effetti visivi e l'altra che gestisce gli effetti pratici.



Al momento non sappiamo cosa possiamo aspettarci tra effetti pratici ed effetti visivi, ma alcuni degli effetti recenti a cui il del team Weta ha lavorato includono: The Tomorrow War, Godzilla vs. Kong, Mad Max: Fury Road e Alita: Battle Angel.



All'inizio di questo mese, Hawley ha parlato di Alien, anticipando al pubblico qualcosa sulla trama: "È ambientata sulla Terra del futuro", ha detto a Esquire. "Qualcuno monopolizzerà l'elettricità. Nei film, abbiamo questa Weyland-Yutani Corporation, che chiaramente sta sviluppando anche l'intelligenza artificiale, ma cosa succede se ci sono altre società che cercano di guardare all'immortalità in un modo diverso? Alien è una storia affascinante perché non è solo un film di mostri; parla di come siamo intrappolati tra il passato primordiale e l'intelligenza artificiale del nostro futuro, dove entrambi cercano di ucciderci".



Ridley Scott produrrà la serie, recentemente ha anche svelato il numero di episodi di Alien, serie che presumibilmente arriverà nel 2023.