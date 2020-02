Alison Brie risponde alle voci che la vorrebbero protagonista in She-Hulk

La Jennifer Walters del Marvel Cinematic Universe non ha ancora un volto: Disney è infatti ancora alla ricerca di un'attrice che possa interpretare il ruolo della protagonista in She-Hulk, show che figura nella lista di quelli che sbarcheranno prossimamente su Disney+.

Negli ultimi giorni si è però diffusa la voce che Disney cerchi un'attrice "tipo Alison Brie" per She-Hulk: la cosa ha ovviamente fatto immediatamente pensare ad un possibile coinvolgimento proprio della star di GLOW, come James Corden ha fatto notare a Brie stessa durante un'intervista.

L'attrice, dal canto suo, non ha confermato né smentito le voci pur palesando un certo interesse nei confronti della cosa: "Non vado più molto su Twitter, ma ho visto un sacco di post su Instagram che mettevano le mie foto insieme a quelle di She-Hulk ero tipo: 'Wow, figo'. E poi la citazione sul 'tipo Alison Brie', che ho trovato entusiasmante perché ho fatto per anni audizioni per ruoli 'tipo Anne Hathaway' o 'tipo Zooey Deschanel', quindi è bellissimo ora avere il mio tipo!".

Corden, comunque, non è riuscito a strappare a Brie alcun tipo di anticipazione al riguardo, per cui non resta che perseverare nell'attesa di ulteriori novità. Recentemente, comunque, alcuni dettagli del casting sembrerebbero confermare la presenza di Mark Ruffalo in She-Hulk.