Alison Brie diventa She-Hulk in questa nuova fantastica fanart

Mentre emergono alcune indiscrezioni su She-Hulk e i fan iniziano a essere intrigati dalla possibile partecipazione di Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner/Hulk, resta ignota l'identità dell'attrice che interpreterà la protagonista. Una delle candidate preferite dai fan è senza dubbio Alison Brie, immaginata come She-Hulk in una nuova fanart.

Brie ha scalato le quotazioni come possibile volto di Jennifer Walters quando a inizio anno era circolato il rumor che la Disney stesse cercando un'attrice tipo Alison Brie. L'attrice ha commentato le voci che la vorrebbero in She-Hulk, senza confermare o smentire nulla. Questo, però, non ha impedito ai fan di scatenare il proprio estro creativo e immaginare Brie nei panni della cugina di Bruce Banner.



Una delle ultime opere è quella che trovate in calce all'articolo, realizzata dall'artista Jackson Caspersz, il quale l'ha condivisa sul proprio profilo Instagram. L'autore spiega di esseri ispirato ai concept art ufficiali della Marvel. "Per quanto riguarda il suo costume, penso che la Marvel la coprirà un po' di più rispetto al suo costume dei fumetti e userà uno stile simile al design di smart Hulk", scrive Caspersz a corredo dell'immagine. Poi spiega di aver immaginato un look meno muscoloso, che non la facesse sembrare un personaggio pieno di steroidi. Cosa ne pensate di questa fanart?



Ricordiamo che le riprese di She-Hulk dovrebbero iniziare a novembre e dunque non dovrebbe mancare molto a scoprire quale attrice sarà scelta come protagonista.