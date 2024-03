Alison Brie vuole il film di Community! 'Muoio dalla voglia di farlo'

Alison Brie è pronta per il film di Community: da un po' di tempo Dan Harmon, showrunner della serie NBC, parla della possibilità di realizzare un film che offra un finale più soddisfacente ai numerosi fan dello show. Qui potete trovare gli ultimi aggiornamenti sul film di Community.

Ma i fan non sono gli unici ad aspettare con impazienza che il progetto decolli: Alison Brie, star della serie, ha recentemente dichiarato di "non vedere l'ora" di prendere parte al film di Community. "Io ci sto. Non vedo l'ora di farlo. Non ho ancora un copione ma ho sentito che si sta lavorando a una sceneggiatura. La chat di gruppo di Community sta impazzendo. Ci mandiamo costantemente messaggi. Penso che siamo tutti molto contenti di fare il film. Vogliamo tornare a stare tutti insieme. Quindi è una questione di tempo, di avere i materiali e di organizzare gli impegni degli attori" ha rivelato Brie. Secondo gli ultimi aggiornamenti si doveva iniziare a girare già durante il 2023, ma lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori ha fatto sfumare questa possibilità. Ancora non si sa di preciso quando il cast potrà riunirsi per realizzare il progetto.

Le star di Community sono molto impegnate con altre produzioni, compresa Alison Brie, che sarà protagonista di Apples Never Fall, basato sull'omonimo romanzo bestseller di Liane Moriarty. Apples Never Fall si incentra sulla famiglia Delaney, formata da Stan (Sam Neill) e Joy (Annette Bening), due insegnanti di tennis, e i loro quattro figli adulti (tra questi c'è il personaggio di Alison Brie). L'immagine della famiglia e del matrimonio perfetti vengono messi in discussione dall'arrivo di una giovane donna ferita che bussa alla porta di Joy e Stan. Ritornando al film di Community, rimangono i dubbi sugli altri protagonisti: per esempio, possiamo aspettarci il ritorno di Donald Glover in Community?