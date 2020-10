Alita incontra The Mandalorian: così Robert Rodriguez promuove il suo lavoro

Con una certa sorpresa abbiamo scoperto che ci sarà anche Robert Rodriguez tra i registi di The Mandalorian 2, ma a quanto pare il cineasta non ha dimenticato la sua amata protagonista di Alita: Angelo della Battaglia.

Per promuovere il ritorno di Alita nei cinema americani Rodriguez ha infatti pensato di condividere una divertente immagine crossover in cui una versione giovanile dell'eroina interpretata da Rosa Salazar condivide la scena con il tenero Baby Yoda, sullo sfondo di un'ambientazione desertica.

"Alita + Baby Yoda - 30 ottobre", annuncia il regista. In effetti, per una fortuita coincidenza, la seconda stagione della serie Disney+ debutterà proprio lo stesso giorno in cui Alita tornerà in sala. Sebbene il primo episodio sia diretto dall'ideatore Jon Favreau, in futuro potremo ammirare anche la puntata girata da Rodriguez, e a questo punto la speranza è quella di veder comparire Alita dal nulla, per salvare Baby Yoda dalle grinfie di Moff Gideon. Non il sequel di Alita che tutti aspettano, ma sarebbe già qualcosa...

Cosa ne pensate del simpatico artwork crossover/prequel di PaulUntitled? Potrebbe riaccendere le speranze per un sequel di Alita? Se non altro è riuscito ad unire due fanbase molto appassionate, che non si tirano mai indietro quando c'è bisogno di farsi sentire. Purtroppo in Italia i cinema sono chiusi, ma potremo comunque goderci il lavoro svolto da Rodriguez su The Mandalorian.