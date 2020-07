Si allarga la famiglia di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi: arriva Filippa

Il settimanale Nuovo ha lanciato una nuova indiscrezione su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. La loro famiglia infatti si sarebbe allargata dopo l'arrivo di Filippa, una bassottina a pelo ruvido che la conduttrice di C'è Posta Per Te, Uomini e Donne ed Amici avrebbe deciso di adottare.

Nuovo riferisce che Filippa sarebbe stata donata ai due da Francesca Frigione, che gestisce a Vergiate, in provincia di Varese, un allevamento proprio di bassottini tedeschi.

Maria, dal suo canto, ha spiegato che "in questo momento di solitudine gli unici che possiamo abbracciare sono i cani", mentre la stessa Francesca Frigione a Nuovo ha rivelato come si è messa in contatto con la De Filippi e Costanzo per la donazione: "Maria mi ha telefonato per prendere un cane, un bassottino di nome Cassio, ma non l'ho riconosciuta dalla voce. Mi ha spiegato che aveva perso un altro bassotto e che stava soffrendo molto. Ricordo che Maria ci ha mandato un autista a prenderci ed io le ho portato Filippa in un hotel".

Il settimanale ha anche sorpreso la conduttrice, che si sta godendo le vacanze dopo una stagione non facile per i suoi programmi, costellata dall'emergenza Coronavirus, a spasso con Filippa. Il suo amore per gli animali non è cosa nuova, infatti.

Di recente Maurizio Costanzo ha raccontato la sua quarantena, nel corso del quale si è scagliato duramente contro il Grande Fratello Vip.