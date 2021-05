Allegri torna alla Juventus: nelle prossime ore l'esonero di Pirlo

Accelerata improvvisa nella trattativa per Allegri alla Juventus. Quando tutto lasciava presagire una giornata di apparente calma, è arrivata la notizia: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore della Juventus, e prenderà il posto di Pirlo.

A riportare la notizia in anteprima la redazione calciomercato di Sky Sport. L'esperto Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato il ritorno dell'allenatore cinque volte Campione d'Italia sulla panchina bianconera, al posto di Pirlo che nelle prossime ore sarà sollevato dall'incarico.

La notizia è stata riportata anche da Giorgia Cenni, che ha dato per fatto l'accordo ed il giornalista vicino agli ambienti Juve Romeo Agresti: "confermato: Allegri torna alla Juventus".

Non è chiaro che tipo di accordo sia stato trovato dalle parti, ma i comunicati stampa che dovrebbero arrivare nelle prossime ore chiariranno tutto. In queste ore è in corso anche l'assemblea degli azionisti Exor ma appare improbabile ipotizzare qualche notizia da questo fronte, così come da quello collegato a Cristiano Ronaldo che, però, dovrebbe lasciare la Juventus in direzione Manchester United.

Lo stipendio che dovrebbe percepire Allegri a quanto pare sarà superiore ai 7 milioni di Euro, ed a quanto pare il tecnico toscano assumerà un ruolo da allenatore-manager con voce in capitolo anche sul mercato.