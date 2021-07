Allen v. Farrow, la docuserie HBO sullo scandalo Woody Allen arriva finalmente su Sky!

Diversi mesi dopo il debutto su HBO, la discussa docuserie Allen v Farrow si prepara a sbarcare anche in Italia grazie a Sky: la messa in onda è fissata a venerdì 9 luglio alle 21.15 su Sky Documentaris (canali 122 e 402), ma come sempre sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Composta da quattro episodi, la serie ripercorre "l’oscura storia di uno degli scandali più noti di Hollywood: l'accusa di abuso sessuale di Mia Farrow contro Woody Allen che coinvolge Dylan, loro figlia adottiva, il successivo processo per la custodia, la rivelazione della relazione di Allen con un’altra figlia della Farrow, Soon-Yi, con cui poi si sposò."

Allen v. Farrow includerà anche filmati casalinghi, documenti direttamente dal tribunale e prove della polizia con interviste anche all'amica di famiglia Carly Simon, il pubblico ministero Frank Maco, parenti, investigatori, esperti e altri testimoni oculari, nonché la presenza di personalità di spicco in ambito culturale che rifletteranno sulle conseguenze di queste accuse pubbliche sul lavoro del regista. Ricordiamo che sono molti gli attori ad aver preso le distanze da Allen dopo aver lavorato con lui di recente, da Kate Winslet a Timothée Chalamet.

In un lungo comunicato diffuso lo scorso febbraio, Woody Allen e Soon-Yi hanno condannato senza riserve il documentario, asserendo come le accuse siano "categoricamente false".