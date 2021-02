Allen v. Farrow, ecco il trailer della docuserie sul caso Woody Allen

Woody Allen tornerà sotto i riflettori molto presto e con lui anche lo scandalo che lo ha visto protagonista negli ultimi anni. Su HBO infatti arriverà una docuserie in quattro parti dal titolo Allen v. Farrow con nuove interviste e materiale inedito.

Con interviste esclusive a Mia Farrow, Dylan Farrow, e Ronan Farrow i registi Kirby Dick, Amy Ziering e Amy Herdy esamineranno la storia privata dietro le accuse di abusi sessuali contro il regista premio Oscar.



Allen v. Farrow è descritto come qualcosa che esplora gli "effetti sconvolgenti del trauma su una famiglia ed è una rappresentazione dello scetticismo e del contraccolpo che possono derivare da un'accusa".

I due figli e l’ex compagna hanno accusato il regista, sulla scia del movimento #MeToo, di aver molestato sessualmente Dylan quando lei aveva appena sette anni.

La docuserie, di cui potete vedere il promo qui sopra, includerà anche filmati casalinghi, documenti direttamente dal tribunale e prove della polizia con interviste anche all'amica di famiglia Carly Simon, il pubblico ministero Frank Maco, parenti, investigatori, esperti e altri testimoni oculari.

Vedremo anche interviste ad alcune personalità di spicco in ambito culturale che rifletteranno sulle conseguenze di queste accuse pubbliche sul lavoro del regista. Molti attori infatti si sono pentiti di aver lavorato con lui come Kate Winslet e Timothée Chalament.



Allen v. Farrow debutterà su HBO il 21 febbraio 2021, con nuovi episodi in onda la domenica successiva. Allen ha pensato anche al ritiro ma potete dare un'occhiata al trailer del suo ultimo film Rifkin's Festival.