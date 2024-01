Che allenamento segue Alan Ritchson per Reacher?

Benvenuti e benvenute in questa pratica guida per scoprire qual è l'allenamento di Alan Ritchson e come l'attore si mantiene in forma per Reacher. Attenzione: seguire il suo allenamento non vi farà diventare alti come lui oppure ottenerne il volto da statua marmorea.

Ma visto che la serie sta avendo un grandissimo successo su Prime Video (e infatti ecco perché amiamo così tanto Reacher) vediamo assieme quanto è possibile fare un tentativo e imitare Alan Ritchson almeno nel suo allenamento. Ribadiamo poi che la genetica è genetica e su quella non si può fare molto.

Comunque, facendo un giro sui vari GQ, Men's Health e affini lo stesso Alan Ritchson aveva svelato alcuni "segreti" dietro al suo allenamento. Cominciando con gli affondi con le braccia tenendo le gambe sospese e piegate senza toccare terra.

Poi ci sono le trazioni alla sbarra, in cui ci si tira su solo con le braccia fino a piegarle completamente.

Alan Ritchson poi non lesina mai sul cardio, facendo diversi scatti durante gli allenamenti per tenere attiva anche la parte aerobica.

Ci sono anche le care vecchie flessioni, che Reacher sicuramente ha fatto durante il suo periodo nell'esercito e poi gli addominali, anche quelli immancabili in un allenamento di questo tipo, da poter fare anche a casa.

Perciò, se volete un compendio finale da fare in 30 minuti: 5 trazioni, 10 affondi, 200 metri di sprint, 15 flessioni e 20 addominali.

E anche oggi vi abbiamo aiutato nell'allenamento di tutti i giorni, che volete di più? Ah sì, magari quanto è alto Alan Ritchson, così da sentirvi bassi (ma forse nemmeno troppo).