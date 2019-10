Allie Goss, vicepresidente senior dei contenuti tv originali, lascia Netflix

Uno dei dirigenti Netflix più longevi, Allie Goss, vicepresidente senior dei contenuti tv originali, sta per lasciare l'azienda dopo oltre tredici anni. Goss ha concluso il suo rapporto di lavoro con Netflix questa settimana e il suo addio rientra nell'ambito di un cambiamento della struttura organizzativa voluto da Channing Dungey.

Allie Goss ha iniziato la sua carriera a Netflix concedendo licenze dei contenuti prima di passare al team dei contenuti originali delle serie, prima nel reparto affari e poi in quello creativo.

Come uno dei primi membri del team di Cindy Holland, Allie Goss era responsabile dello sviluppo e della supervisione di serie drammatiche come il pluripremiato The Crown, i franchise Marvel Daredevil, The Flash, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher e The Defenders, Seven Seconds - grazie al quale Regina King ha vinto un premio Emmy - e di recente la serie Unbelievable, che ha raccolto recensioni positive e molta attenzione da fan e critica. Stessa cosa per le serie Away e Pieces of Her.



Diversi progetti di Allie Goss passeranno a Nina Wolarsky:"Allie ha contribuito in modo decisivo a Netflix per gli oltre tredici anni trascorsi qui. Dal suo ruolo originale nel team di licenze televisive all'unione con il team della serie originale e il recente lancio della serie Unbelievable, Allie ha dimostrato enorme creatività, acume negli affari e una straordinaria capacità di affrontare nuove sfide. Siamo grati per tutto ciò che ha contribuito in Netflix e le auguriamo il meglio per il futuro" ha dichiarato Cindy Holland.

