L'Allieva 2, grandi piani per la fiction Rai con Alessandra Mastronardi: ecco quali

Dopo il consueto appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa, la Rai ci ripropone la seconda stagione de L'Allieva, fiction con Alessandra Mastronardi.

La serie si concentra sulla vita di Alice Allevi, studentessa di medicina che scopre una passione per la medicina legale, e sulla sua vita sentimentale. Stasera, domenica 19 aprile 2020, andranno in onda le prime due puntate.

Nella prima, intitolata Le ossa della principessa, ritorniamo con Alice all'istituto nel quale studia per la specializzazione, e stavolta la ragazza dovrà fare da tutor ad Erika. Continuerà la complicata relazione con Claudio (Lino Guanciale), a cui si contrappone però la figura di Sergio Einardi, l'affascinante PM che Alice incontra quando vengono ritrovate delle ossa umane in un'area archeologica.

Nel secondo episodio, Il tempo di un battito, i contrasti tra Claudio e Alice si faranno più intensi, interrotti da un omicidio avvenuto in una farmacia, in seguito ad una rapina. Qui Alice e Claudio incontrano nuovamente Sergio. Ci saranno poi novità interessanti per la vita lavorativa di Alice, visto che il professor Malcomess sta per andare in pensione e lascia il suo posto vacante.

Appuntamento dunque alle 21:25 di domenica 19 aprile su Rai 1 Per gli appassionati di serie tv italiane vi consigliamo poi Il Cacciatore, un'epopea poliziesca con Francesco Montanari.