Allison Mack in carcere in California: l'attrice di Smallville sconterà tre anni

Dopo la condanna di Allison Mack per il coinvolgimento con NXIVM, l'attrice di Smallville è arrivata nella mattinata di mercoledì al Federal Correctional Institution di Dublin, in California, per iniziare a scontare la sua pena detentiva di tre anni. La sentenza era arrivata nel mese di giugno.

Allison Mack, che in Smallville ha interpretato Chloe Sullivan, era stata incriminata nel 2018 per traffico sessuale, cospirazione e ricatto, a causa del suo suo coinvolgimento nella setta NXIVM. L'attrice si era unita all'organizzazione insieme alla collega Kristin Kreuk (che ha lasciato il gruppo poco dopo il suo arrivo) ed era stata incaricata di reclutare nuovi "schiavi sessuali" per il leader del gruppo, Keith Raniere. Diversi ex membri hanno testimoniato di aver visto donne marchiate con le iniziali di Raniere in una finta prigione e costrette a compiere atti sessuali.

Le accuse comprendevano anche riciclaggio di danaro sporco e furto di identità, tanto che Allison Mack rischiava fino a 17 anni di reclusione. Oltre a scontare 36 mesi di carcere, dovrà anche svolgere mille ore di servizio alla comunità e pagare una multa di ventimila dollari.

Prima della sentenza, Allison Mack aveva scritto una lettera in cui esprimeva tutto il suo rammarico per il coinvolgimento con NXIVM. "È stato il più grande errore e rimpianto del mio vita" aveva dichiarato. "Mi dispiace per quelli di voi che ho portato in Nxivm. Mi dispiace di avervi esposto agli schemi nefasti ed emotivamente violenti di un uomo contorto."