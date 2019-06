Allison Mack avrebbe promesso il ruolo di Wonder Woman a un membro del culto NXIVM

Continua l'inquitante vicenda di cui è protagonista Allison Mack, nota al pubblico per aver interpretato Chloe Sullivan nella serie tv targata The CW, Smallville. L'attrice avrebbe infatti approcciato e persuaso una ragazza a unirsi al culto sessuale di cui faceva parte con la promessa di raccomandarla per il ruolo di Wonder Woman.

A quanto pare, a Nicole - così si fa chiamare la donna che ha testimoniato contro la Mack in Corte Federale - sarebbe stato detto solamente che si trattava di un gruppo formato esclusivamente da donne, e che se fosse entrata a farvi parte, in futuro avrebbe avuto la possibilità di interpretare la Principessa delle Amazzoni.

In realtà la ragazza sarebbe stata poi costretta a intrattenere rapporti sessuali con altre donne e ad interrompere quelli con il proprio fidanzato - proprio Allison l'avrebbe severamente rimproverata al riguardo -.

Ma questa è solo l'ultima di una serie di accuse rivolte all'ex interprete di Smallville e al leader del culto, Keith Raniere. In passato i due avrebbero non solo schiavizzato, ma anche marchiato a fuoco le donne appartenenti alla setta, oltre ad averle obbligate ad avere rapporti sessuali con i propri "padroni".

La Mack avrebbe inoltre cercato di coinvolgere la collega Alaina Huffman in quello che definiva semplicemente "un gruppo di autodifesa femminile".

L'alquanto bizzarro caso non è dunque ancora chiuso, ma sembra che l'11 settembre sia la data designata per la sentenza decisiva.