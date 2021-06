Allison Mack, la star di Smallville è stata condannata per il coinvolgimento con NXIVM

È arrivata la condanna per Allison Mack, meglio conosciuta per aver interpretato il ruolo di Chloe in Smallville. L’attrice ha affrontato la sentenza oggi dopo essersi dichiarata colpevole delle accuse relative al reclutamento di donne nella setta NXIVM.

Mack rischiava fino a 17 anni di carcere per le accuse di traffico sessuale e cospirazione, l'attrice è stata condannata a 3 anni di carcere e dovrà anche pagare una multa di $ 20.000.



L’organizzazione NXIVM è stata descritta come una rete di auto-aiuto femminile, ma ha finito per essere una setta sessuale segreta. La Chloe di Smallville era una delle persone che reclutavano donne per il sedicente guru Keith Raniere. Ognuna delle donne reclutate ha finito per essere marchiata con le iniziali del fondatore.

Mack ha scritto una lettera che è stata depositata presso il tribunale la scorsa settimana, in cui ha affermato che dedicarsi all'organizzazione di Raniere "è stato il più grande errore e il più grande rimpianto della mia vita".



Ha anche scritto "Mi dispiace per quelli di voi che ho portato in NXIVM. Mi dispiace di averti esposto agli schemi nefasti ed emotivamente violenti di un uomo contorto."



Gli avvocati di Mack hanno presentato una dichiarazione nei documenti del tribunale, scrivendo "La saga di NXIVM e la storia della discesa della signora Mack sono state una tragedia per tutte le persone coinvolte. Ma questa non deve, e non dovrebbe, essere la fine della storia per Allison Mack."



L'attrice è stata arrestata pochi giorni dopo Raniere, fuggito in Messico dopo che le autorità hanno iniziato a braccarlo. Il leader di NXIVM è stato arrestato nel marzo del 2018 e rimandato negli Stati Uniti per essere processato. Raniere è stato incriminato per una serie di accuse tra cui traffico sessuale, cospirazione per traffico sessuale e cospirazione per commettere lavori forzati. Alla fine è stato condannato a 120 anni di carcere con l'accusa di traffico sessuale.