Allison Mack, la star di Smallville a processo: rischia fino a 17 anni di carcere

Due anni dopo l'ammissione di colpevolezza di Allison Mack, che è stata incriminata nel 2018 per traffico sessuale, cospirazione e ricatto a causa del suo suo coinvolgimento nella setta NXIVM, l'interprete di Chloe Sullivan in Smallville si prepara ad affrontare la sentenza del prossimo 30 giugno.

In vista della fine del processo, dopo che qualche giorno fa il procuratore federale ha chiesto clemenza per via dell'aiuto che ha fornito nel corso delle indagini su Keith Raniere, leader di NXIVM, la stessa Mack e i suoi avvocati hanno chiesto alla corte di risparmiarle la prigione.

"Ora è di fondamentale importanza per me dire, dal profondo del mio cuore, che sono profondamente dispiaciuta" si legge in una lettera inviata al giudice (via Variety). "Mi sono buttata negli insegnamenti di Keith Raniere con tutto ciò che avevo. Credevo, con tutto il cuore, che la sua guida mi avrebbe fatto diventare una persona migliore e più illuminata. Gli ho dedicato la mia lealtà, le mie risorse e, in definitiva, la mia vita. Questo è stato il più grande errore e rimpianto della mia vita."

La Mack è stata arrestata nel 2018 con l'accusa di traffico sessuale e cospirazione. Un anno dopo, l'attrice si è anche dichiarata colpevole di cospirazione e racket, ma nonostante la sentenza fosse fissata per per il 2019, è stata successivamente ritardata a causa delle indagini preliminari. Attualmente, stando a Variety, le linee guida (che non tengono conto di un'eventuale clemenza) prevedono una condanna tra i 14 e i 17 anni di carcere.